فتاة تستغيث: بابا وأعمامي هددوني بإنهاء حياتي أنا وأمي.. فيديو

أكدت فتاة تدعى آيه فتاة من بورسعيد تعرضها لـ تهديدات بالقتل هى ووالدتها وباقى أخواتها.

وأوضحت آيه خلال حوارها ببرنامج حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" من 3 شهور روحت أعيش مع عمامى لأن بابا مسافر وأمى مطلقة من 11 سنة".

التعذيب والضرب

وأضافت آية، أنها طوال 3 أشهر كانت تتعرض للتعذيب على يد أعمامها بدون سبب، وذات مرة تمكنت من الهرب وذهبت إلى والدتها.

وتابعت آية قائلة:" أما روحت عندى ماما بابا وعمامى اتصلوا علينا وهددونا بالقتل لو مرجعتش عندهم".