ربطني بجنزير وضربني.. فتاة تروي مأساتها مع عمها بعد انفصال والديها

كشفت آية فتاة من بورسعيد، عن مأساتها مع أعمامها بموافقة والدها، معقبة "قبل ما ابويا يسافر ودانى عند عمى، وأول ما عمى شافنى ربطنى بجنزير من إيديا ورجليا".

وأوضحت “آية”، خلال حوارها مع برنامج حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل أن والديها منفصلان من 11 عاما، وهى تعيش مع عمها، لان والدها مسافر.

عمى ضربنى يوم 4 أغسطس

وأضافت آية قائلا:" أول مرة عمى ضربنى يوم 4 اغسطس، عشان شك أنى كلمت أمى وقبل وما وشى يخف رجع ضربنى تانى ".

ولفتت آية فتاة بروسعيد، إلى أنها كانت تعيش فى البداية مع والدتها ووالدها قرر أن تعيش معه منذ 3 أشهر، وعندما قرر السفر ذهب بها إلى أعمامها.