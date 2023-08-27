سيد خليفة: المنظمات الدولية أشادت بالمشروعات الزراعية داخل مصر

كشف سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن أهمية مشروع توشكى، كواحد من المشروعات القومية البارزة التي نفذتها الدولة، مضيفا: "المنظمات الدولية أشادت بالمشروعات الزراعية التي تمت داخل مصر".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تم استصلاح مساحة تبلغ 550 ألف فدان في منطقة توشكى، وهناك خطط مستقبلية لتوسيع المشروع لتصل المساحة إلى مليون فدان".

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن بعض الأراضي في منطقة توشكى، مملوكة لشركات القطاع الخاص، وهذه الأراضي تنتج مجموعة متنوعة من المحاصيل، مثل القمح والفواكه والنخيل.

وأكد خليفة أهمية تقديم الدعم للمزارعين، وتوسيع المساحات الزراعية في الوادي والدلتا، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بإيلاء الأولوية لزراعة القمح والذرة في تلك المناطق.