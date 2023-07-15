نقيب الزراعيين: استنباط أصناف زراعية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة

أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن العالم يعاني من التغيرات المناخية التي تؤثر سلبيا على قطاع الزراعة والمحاصيل الزراعية.

وقال سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على محاصيل الزراعة".

وأضاف سيد خليفة :" محصول الأرز يتم حصده بعد شهر من الآن ولدينا محصول الذرة وموجات الحر تؤثر بنسبة تصل لـ 15 % انخفاضا في حجم محصول التمور ".

وتابع سيد خليفة: "الحرارة المرتفعة تؤثر على الذرة الشامية والتمور بشكل كبير".

وأكمل سيد خليفة: "وزارة الزراعة ومراكز البحوث يعملون منذ سنوات على استنباط أصناف تتحمل الحرارة المرتفعة ولدينا أصناف من الأرز والذرة تتحمل الحرارة المرتفعة .

ولفت سيد خليفة: "البحوث الزراعية لها توصيات فنية للمزارعين في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، مضيفا: الخضروات تكون حساسة لدرجات الحرارة المرتفعة".