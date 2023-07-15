الصبح أو بعد العصر.. نصيحة من نقيب الفلاحين للمزارعين..فيديو

وجه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، نصيحة للفلاحين، قائلا:" ننصح الفلاحين بري الأراضي الزراعية في فترات الصباح الباكر أو بعد العصر وليس في وقت الظهيرة ".

وقال حسين ابو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننصح الفلاحين بزراعة أصناف زراعية تتحمل التغيرات المناخية ".

وأضاف حسين ابو صدام :" علينا تغيير طرق الزراعة والزراعة في الصوب الزراعية التي تتحمل التغيرات المناخية ".

وتابع حسين أبو صدام :" ننصح مربي المواشي بتوفير تهوية جيدة للمواشي في ظل فترات ارتفاع درجات الحرارة ".

ولفت حسين ابو صدام :" درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على النباتات والاراضي الزراعية والخضروات تتأثر بشكل أكبر من الفاكهة ".