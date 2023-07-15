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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصبح أو بعد العصر.. نصيحة من نقيب الفلاحين للمزارعين..فيديو

أراضي زراعية
أراضي زراعية

وجه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، نصيحة للفلاحين، قائلا:" ننصح الفلاحين بري الأراضي الزراعية في فترات الصباح الباكر أو بعد العصر وليس في وقت الظهيرة ".

 

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وقال حسين ابو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننصح الفلاحين  بزراعة أصناف زراعية تتحمل التغيرات المناخية ".

وأضاف حسين ابو صدام :"  علينا تغيير طرق الزراعة والزراعة في الصوب الزراعية  التي تتحمل التغيرات المناخية ".

وتابع حسين أبو صدام :" ننصح مربي المواشي بتوفير تهوية جيدة للمواشي في ظل فترات ارتفاع درجات الحرارة ".

ولفت حسين ابو صدام :"  درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على النباتات والاراضي الزراعية والخضروات تتأثر بشكل أكبر من الفاكهة ".

الفلاحين نقيب الفلاحين الزراعة التغيرات المناخية اخبار التوك شو

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