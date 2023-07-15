الزراعة: الحفاظ على الآثار التاريخية بحديقة الحيوان ولا تجريف للأشجار

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن حديقة الحيوان لم تسلم من الشائعات منذ الإعلان عن بدء تطويرها .

وقال أحمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يوجد تجريف لأي أشجار داخل حديقة الحيوان"، مضيفا:" الحديقة مغلقة طوال فترة التطوير والحيوانات متواجدة في الحديقة وقت التطوير".

أضاف أحمد إبراهيم :" التحالف المصري بدأ العمل على تجهيز رسومات تطوير حديقة الحيوان"، مضيفا:" حديقة الحيوان ستكون حديقة حيوان مفتوحة مثل أي حديقة حيوان في العالم ".

وتابع أحمد إبراهيم :" حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم الحدائق بالمنطقة، ونؤكد على الحفاظ على كل ما هو نادر في الحديقة سواء كان أشجار او نباتات او مباني ".

وأكمل أحمد إبراهيم :" سيتم الحفاظ على سور حديقة الحيوان كما هو "، مضيفة:" لجنة من وزارة الآثار سوف تتوجه للحديقة من أجل ترميم أي شيء أثري داخل الحديقة ".

وأكمل أحمد إبرهيم :" سيتم جلب حيوانات جديدة في حديقة الحيوانات وسيتم جلب حيوانات نادرة".