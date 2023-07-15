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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيفين منصور : التغيرات المناخية لها تأثير على الزراعة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، موضحة أن الجميع يتأثر بسبب الارتفاع في درجات الحرارة. 

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن درجة الحرارة وصلت لـ 39 درجة، بالقاهرة، ووصلت لـ أعلى مستويتها في محافظات جنوب الصعيد.  

ولفتت إلى أن هناك مناطق في الصعيد وصلت درجة الحرارة بها لـ 45 درجة، وأن هناك ارتفاعا في معدلات الرطوبة، ففي حالة وجود حرارة مرتفعة ومعها رطوبة، يشعر المواطن بأن حرارة الجور أعلي من المعلن عنها، من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر لـ آخر أغسطس، وأن البلاد تتأثر بالتغيرات المناخية، وأن السنوات المقبلة ستكون درجات الحرارة أعلي.

وكشفت أن البلاد أصبحت تتعرض لـ العواصف الترابية، وأشياء غريبة في الفترة الأخيرة، وأن القطاع الزراع يتأثر بالتغيرات المناخية.

وأوضحت أن الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أكد في تصريح لها، أن التغيرات المناخية التى يشهدها العالم أصبحت خارج التوقعات، وأن القطاع الزراعي يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية.

 

درجات الحرارة نيفين منصور محافظات الأرصاد العواصف الترابية

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