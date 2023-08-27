أنف مكسور وتجمعات دموية بالمخ.. فتاة تستغيث من تعذيب والدها وأعمامها.. فيديو

أكدت فتاة تدعى آيه فتاة من بورسعيد، أنها تتعرض للضرب والتعذيب من قبل اعمامها بأوامر من أبيها المسافر خارج مصر.



وأوضحت آيه خلال حوارها مع برنامج حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" مرة بابا اتصل على عمامى وقالهم موتوها انا كدة كدة عندى بنت غيرها"

كانت تعيش مع والدتها

وأشارت آيه، إلى أن والديها منفصلين منذ 11 عاما وكانت تعيش مع والدتها وبعدها ذهبت للعيش مع أعمامها منذ 3 اشهر بسبب سفر والدها.

وعن آثار الضرب المبرح بجسمها قالت آية:" عندى تجمعات دموية فى المخ ومناخيرى مكسورة وجسمى كله بيوجعنى".