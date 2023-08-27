اتحاد المستثمرين: انضمام مصر لدول البريكس ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادها

قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يستمع إلى كافة الآراء والمقترحات بكل ما يخص الاستثمار، مضيفا أن القرارات التي وجه بها الرئيس اليوم تدعم الصناعة المصرية وتساعد على تطويرها.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أصدر من قبل عدة قرارات انعكست بشكل إيجابي على سوق الاستثمار، موضحا أن القرارات التي يوجه بها الرئيس تمنح فرصا جيدة للمستثمرين، وتشجع وتجذب الاستثمار للدولة المصرية.



وأكد أن مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن الانضمام لتجمع بريكس سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وشدد على أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية.

