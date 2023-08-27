اتحاد المستثمرين: ارتياح لدى رجال الأعمال بعد قرارات الرئيس الخاصة بعمليات الاستثمار

أكد الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، أن هناك ارتياح لدى رجال الأعمال؛ بعد قرارات الرئيس السيسي الخاصة بعمليات الاستثمار، مشددا على أن الرئيس وجه الحكومة بتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، وإنهاء إجراءات تسليم لأراضي للمستثمرين في أقل وقت، وبات يستغرق أياما بعد أن كان يأخذ شهورا.

وأوضح هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات انعكست علي سوق الاستثمار".

وأضاف هلال،:" بعد هذه القرارات بقول للمستثمرين مفيش عذر للعمل، متابعا:" قرارات الرئيس السيسي تمنح فرص جيدة للمستثمرين وبعد قرار الإعفاء من الضرائب مفيش حجة للعمل".

وأشار إلى أنه "من المتوقع إنشاء مصانع جديدة للأعلاف، بتمويل دولاري من الخارج، بقيمة 25 مليون دولار، وتحديدا من إنجلترا"، مؤكدا أن مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمار.