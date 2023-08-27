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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 10 أيام .. إجراءات جديدة محفزة ومشجعة للمستثمرين |تفاصيل

صدى البلد

قال رئيس اتحاد المستثمرين محرم هلال، إن إجراءات رئيس الجمهورية لدعم الصناعة وقراراتها اليوم بتقديم حوافز للمستثمرين، تعني دعم كامل للمصنعين والمستثمرين.

وأوضح هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات إنعكست علي سوق الإستثمار".

وأضاف هلال،:" بعد هذه القرارات بقول للمستثمرين مفيش عذر للعمل، متابعا:" قرارات الرئيس السيسي تمنح فرص جيدة للمستثمرين وبعد قرار الإعفاء من الضرائب مفيش حجة للعمل".

وأشار إلي أن من المتوقع انشاء مصانع جديدة للإعلاف بتمويل دولاري من الخارج بقيمة 25 مليون دولار وتحديدا من إنجلترا، مضيفا:" مصر دولة قوية وجاذبة للإستثمار".

وتابع:" الموافقات الأمنية للمشاريع كانت تأخذ شهور وطلبت من الرئيس السيسي تقليص المدة لتكون شهر فقط، ولكن الرئيس فاجئني وأمر الحكومة بإنهاء موافقات المشاريع خلال 10 أيام".

اتحاد المستثمرين أحمد موسى الرئيس السيسي برنامج على مسئوليتي إنشاء مصانع حوافز للمستثمرين

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