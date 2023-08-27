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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة تطلب القصاص من زوجها: أصاب والدى بجروح خطيرة

سيدة تطلب الطلاق
سيدة تطلب الطلاق

طالبت سيدة مطلقة، القصاص من طليقها وأشقائه، لانهم اعتدوا على والدها البالغ من العمر 74 عاما،معقبة:"ضربوه بفأس واصابوه بجروح".

وأوضحت السيدة خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" بنتى كانت عايشة عند عمامها وكانوا بيضربوه وواحد جارهم هربها واتصل بيا".

وأضافت السيدة:" خدت بنتى وهربت راح اخوات جوزى طلعوا على ابويا وضربوه بفأس".

رسالة بنت لأبيها 

وكانت أبنته السيده  وتدعى آية وجهت رسالة إلى والدها قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل .. انت السبب فى الكرب اللي أنا فيه".

وأوضحت آية خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" بابا مسافر وقال لـ أعمامى عذبوها عشان شبه أمها و أنها هربت وأخوها من تعذيب والدها وأعمامها لتعيش مع والدتها، التى تعاملها معاملة طيبة.

وقالت الفتاة:" يوم ما هربت أعمامى طلعوا على جدي اللى عنده 74 سنة وأصابوه فى يده ورقبته بسلاح أبيض وبعد كام يوم خطفوا أخويا من الشارع وبيعذبوه زى ما كانوا بيعملوا فيا".
 

الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل جروح خطيرة صدى البلد 2 قناة صدي البلد

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