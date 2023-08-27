سيدة تطلب القصاص من زوجها: أصاب والدى بجروح خطيرة

طالبت سيدة مطلقة، القصاص من طليقها وأشقائه، لانهم اعتدوا على والدها البالغ من العمر 74 عاما،معقبة:"ضربوه بفأس واصابوه بجروح".

وأوضحت السيدة خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" بنتى كانت عايشة عند عمامها وكانوا بيضربوه وواحد جارهم هربها واتصل بيا".

وأضافت السيدة:" خدت بنتى وهربت راح اخوات جوزى طلعوا على ابويا وضربوه بفأس".

رسالة بنت لأبيها

وكانت أبنته السيده وتدعى آية وجهت رسالة إلى والدها قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل .. انت السبب فى الكرب اللي أنا فيه".

وأوضحت آية خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" بابا مسافر وقال لـ أعمامى عذبوها عشان شبه أمها و أنها هربت وأخوها من تعذيب والدها وأعمامها لتعيش مع والدتها، التى تعاملها معاملة طيبة.

وقالت الفتاة:" يوم ما هربت أعمامى طلعوا على جدي اللى عنده 74 سنة وأصابوه فى يده ورقبته بسلاح أبيض وبعد كام يوم خطفوا أخويا من الشارع وبيعذبوه زى ما كانوا بيعملوا فيا".

