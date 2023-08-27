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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعمامها خطفوا شقيقها وأصابوا جدها وعذبوها لأنها شبيهة أمها.. فتاة لوالدها: حسبي الله

آية فتاة من بورسعيد
آية فتاة من بورسعيد

وجهت آية فتاة من بورسعيد، تتعرض للتعذيب على يد أعمامها رسالة إلى والدها قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل .. انت السبب فى الكرب اللي أنا فيه".

وأوضحت آية خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلة:" بابا مسافر وقال لـ أعمامى عذبوها عشان شبه أمها".

هربت وأخوها لتعيش مع والدتها

وأشارت آية، إلى أنها هربت وأخوها من تعذيب والدها وأعمامها لتعيش مع والدتها، التى تعاملها معاملة طيبة.

وقالت الفتاة:" يوم ما هربت أعمامى طلعوا على جدي اللى عنده 74 سنة وأصابوه فى يده ورقبته بسلاح أبيض وبعد كام يوم خطفوا أخويا من الشارع وبيعذبوه زى ما كانوا بيعملوا فيا".

الإعلامية نهال طايل هرب تعذيب سلاح ابيض صدى البلد

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