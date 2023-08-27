"حماة المستقبل": توجيهات الرئيس السيسي تشجع الاستثمار المحلي وتقلل فاتورة الاستيراد

ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، والتي من شأنها تعميق الصناعة الوطنية، تشجيع الاستثمار المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

أضاف الحزب، في بيان، أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لنحو 5 سنوات، سيعزز من تخفيف بعض الأعباء على المستثمرين، ويزيد من حجم الإنتاج مما سيؤدي إلى وجود توازن في ميزان المدفوعات وزيادة حجم التصدير ومن ثم توفير العملة الصعبة.

ولفت إلى أن كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتوفير مناخ استثماري مناسب لجميع المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتمكين القطاع الخاص، في إطار الإستراتيجية المصرية الرامية تجاه تمكين القطاع الخاص.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.



3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.