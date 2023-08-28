بدءا من اليوم .. الصين:خفض رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف

أعلنت الصين عن تخفيض رسوم ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم لأول مرة منذ عام 2008، في محاولة كبيرة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

وقالت وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب، إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم بمقدار النصف اعتبارًا من اليوم الأثنين 28 أغسطس الجاري بحسب وكالة بلومبرج الاخبارية.

وتضج مقصورات التداول بتوقع تخفيض ضريبة الدمغة منذ أن أصدرت بكين تعهدا نادرا في الشهر الماضي "بإنعاش أسواق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين".

ومن المحتمل أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.

ترحيبا من شركات الوساطة الصينية

وسيلقى التخفيض ترحيبا من شركات الوساطة الصينية وصناديق التحوط الكمي التي تستخدم استراتيجيات التداول المتتابع.

وأظهرت البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الإخبارية أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع في الأسهم الصينية لمدة 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء الماضي، وهي أطول فترة على الإطلاق.