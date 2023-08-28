قمحة: الإرادة المصرية في التوصل لاتفاق بشأن تسوية أزمة سد النهضة أنه لا تفريط في حقوق مصر المائية

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام، إن الإرادة المصرية في التوصل لاتفاق بشأن تسوية أزمة سد النهضة أنه لا تفريط في حقوق مصر المائية.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مصر تعتبر المياه قضية أمن قومي للدولة المصرية وأنه لا تفريط في الحقوق المصرية لمياه نهر النيل".

وأكد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام،: " استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا يثبت الإرادة المصرية في التوصل لاتفاق".