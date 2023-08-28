عكاشة: 2011 شهدت أكبر عملية إتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خالد مساعد قائد تنظيم "التوحيد والجهاد" وسالم الشنوب قائده العسكري، قتلا في مداهمات الأمن لجبل الحلال، ونعمت سيناء بالأمن من 2008 وحتى 2011.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن في 2011 بدأ يتحول دور الأنفاق بين سيناء وغزة، وشهدت أكبر عملية إتجار بالبشر الذين يريدون الهجرة غير الشرعية، وتنامي الجريمة المنظمة.

الجريمة المنظمة



وتابع أنه للمرة الأولى يتزاوج الإرهاب مع الجريمة المنظمة مع التجارة بالمقاومة، وصنعت في شمال سيناء ماكينة هائلة لتأسيس بنية الإرهاب، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء عليها من أساسها.

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