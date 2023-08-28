نفذها قومي المرأة بسيناء.. حملة طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، برئاسة احسان داود غالي مقررة الفرع

اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 م.، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتي استهدفت عدد 4165 من السيدات والرجال والأطفال، بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد، بعدد 2500 زيارة.

وشمل فعاليات الحملة، قرى عاطف السادات–كرم ابو نجيلة -حى الشوربجى -السمران -حى ال عروج - ووسط المدينة -ضاحية الجيش-العبور -– وسط المدينة –- الصفا . حي الزوايدة –النصر – حي الغزلان- حي الترابين– حي بحبوح- حي ابو رفاعي– الحسنة – الريسان- نخل.



النظرة الإيجابية:

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وقد شارك في الحملة ، رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإذخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية، من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات ، والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وبدأت الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" فى 6 أغسطس ٢٠٢٣ الجاري، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .



