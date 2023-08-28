عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف أهمية انضمام مصر لدول البريكس

قال باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن دول البريكس الأساسية تري فرص واعدة في مصر في المجال الصناعي والتجاري.

وأضاف لطفي خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدي البلد،:" العالم يسعي لمصالحه ويجب أن نستغل فرص تواجدنا بالبريكس، وهناك فرص إيجابية للإقتصاد المصري .

وأوضح لطفي،:" مصر سعت للبريكس حتي تنوع الإعتماد علي العملة الصعبة، وحتي لا نكون مقيدين بالدولار فقط، متابعا:" البريكس يفتح أسواق جديدة لمصر في الهند والصين".