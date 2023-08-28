محافظ دمياط: الدولة حريصة على تطوير صناعة الأثاث

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات ، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث و آلية حل المشكلات و المعوقات التي تواجه تلك الصناعة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء ،حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتى الصناعة و قطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مدينة دمياط للأثاث و أيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع.

واستهلت " المحافظ " الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل و طويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطني المحافظة و الاقتصاد القومي، لافتة الى ان الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاجتماع إلى كافة الآراء والمقترحات ويشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث في مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث ،حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، وأشارت أيضًا إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التي حظت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات ،لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالي و تتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتي تُعد من أهم المشروعات القومية التي تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث ، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة ، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصر أساسى للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة وجميع الامكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.

كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لإتاحة مشاركته بتلك المعارض ، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطي والتي ستبدأ من خلال عدد من المحاور التي يأتي أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محوري التعليم والتدريب بمجالات التصميم و التصنيع و التسويق للوصول إلى التطوير المطلوب و تأهيل المنتج لذلك.

وعلى جانب آخر، ناقشت "المحافظ" مع ممثلي وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير و أيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطي بالمنافذ التابعة للوزارة ، كما تم استعراض الخطوات التي قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير وخدمة صغار الصناع و كذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التي تم طرحها وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لأحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.