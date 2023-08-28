فايا يونان تكشف عن أسهل لهجة تغنت بها فى ألبومها الأخير

كشفت الفنانة فايا يونان عن سعادتها البالغة أثناء مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان محكي القلعة فى دورته الـ31.



وقدمت فايا خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل للراحلة شادية كما قدمت ولأول مرة أغنية طير قلقان الأغنية المصرية التى طرحتها فى ألبومها الأخير.





وعن الأغنية قالت فايا يونان فى تصريح خاص لصدى البلد أنها قدمت فى ألبومها الأخير أغنية طير قلقان باللهجة المصرية فى تجربة جديدة عليها ومختلفة تماما عن أى تجربة مضت.



وأضافت فايا أنها تعتبر أغنية طير قلقان من أسهل وأمتع الأغاني التى قدمتها فى الألبوم لكون اللهجة المصرية سهلة للغاية على عكس باقى اللهجات.



وتابعت فايا أنها استمتعت جدا بتصوير الأغنية فى العديد من الأماكن السياحية المصرية، وأكثر سعادة بردود الأفعال علي الأغنية وقت طرحها شهر يونيو الماضي.





تصدرت الفنانة فايا يونان، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الحفل الذي أحيته ليلة أمس الجمعة 25 أغسطس في افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك مع الفنان مدحت صالح. ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير مسيرة مايا يونان، كما روتها قبل سنوات قليلة.

فايا يونان وحياتها

قبل 3 سنوات، كشفت «فايا يونان» عن حلمها الذي تخلت عنه بسبب الدراسة، وحصوله على الدرجات النهائية في التعليم منذ الصغر حتى الكبر، حيث إنها بدأت مسيرتها الفنية من سوريا.

وقالت فايا يونان، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» الذي المذاع على قناة «DMC»، إن والدها ووالدتها والعائلة كانت سبب تشجيعها للغناء، مشيرة إلى أنها تعشق الفنانة فيروز مثل أسرتها خاصة أنها تربت على صوتها ودائما تغني أغانيها.

وأضافت فايا يونان، أنها درست في بريطانيا «social Science» واقتصاد وإدارة أعمال، مشيرة إلى أنها قررت الغناء رسميا في 2015 بعد الإنتهاء من الدراسة واحتراف الموسيقى.

وأشارت فايا يونان، إلى أنها تحب روح المنافسة خاصة في النظام السوري لأن به تحدياً مع النفس للحصول على الدرجات النهائية، إلى أنها لا تحب مواد الفيزياء والكيمياء ولكن كانت تحتل المرتبة الأولى دائما في التعليم.

