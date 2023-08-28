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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب مني فاروق من امام الكعبة.. شاهد

منى فاروق
منى فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وظهرت منى فاروق في الصور داخل الحرم من أمام الكعبة مرتدية "عباءة" و"حجاب"،

 

كشفت الفنانة الشابة منى فاروق  عن تعرضها لموقف محرج بسبب صوتها، مع أحد المعجبين ووالدته، وتحدثت عنمعاناتها المستمرة منذ سنوات. 

وقالت منى فاروق في فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن صوتها “تخين وبيضايقها”، ولكنها تمكنت منالتعامل معه، لكن في بعض الأحيان يعتقد البائعين أنها ولد بسبب هذا الصوت. 
 

وتحدثت منى فاروق عن موقف مع أحد المعجبين الذي قابلها وعبر لها عن حبه، وحينما هاتف والدته لكي تتحدث إليهااعتقدت أنها ولد ولم تكتشف شخصيتها بسبب صوتها. 

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركتبأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندىموسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقىومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

الأب الروحى الفنانة الشابة منى فاروق الوجوه الشابة رياض الخولى سماح السعيد قيد عائلي لقاء سويدا محمد دسوقى مسلسل قيد عائلى

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