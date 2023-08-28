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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 اليوم.. فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب االتغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيها.

 

الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

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