سمعنا صريخ.. شهود عيان يروون كواليس لحظة سقوط عقار الإسماعيلية

إنهار عقار مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق خلال الساعات القليلة الماضية وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض في محافظة الإسماعيلية.

وكشف شهود عيان أن هناك أطفال تحت الأنقاض جاري البحث عنهم وأن العقار كان قد صدر له قرار إزالة إلا أنه انهار قبل تنفيذه.

وأوضح شهود العيان أن قوات الحماية المدنية أنقذت شخصا من تحت الأنقاض وجاري البحث عن آخرين والمتوقع أن يكون من ضمنهم أطفال قائلة: سمعنا صوت صريخ في الشارع في لحظة الانهيار وكانت أصعب لحظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل إلا أنه انهار وهو مأهول بالسكان نتج عنه إصابة شخص والبحث عن اخر تحت الأنقاض.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث واتقاذ الضحايا.

https://fb.watch/mI24lMSTiV/?mibextid=NnVzG8