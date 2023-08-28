ننشر بيانات ضحايا حادث انهيار عقار الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية إنهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق خلال الساعات القليلة الماضية وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.



وحصل موقع صدي البلد علي بيانات ضحايا الحادث والذي أسفر عن مصرع أيمن علي إسماعيل محمد وإصابة محمد سعيد عبد المقصود محمد، 42 سنة، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.



تم نقل المصاب إلي مستشفي الجامعة وجاري أعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان نتج عنه إصابة شخص والبحث عن اخر تحت الأنقاض

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