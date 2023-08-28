كاتب صحفي: توطين الصناعة يساهم في حل أزمة الدولار.. فيديو

أكد أحمد الخطيب الكاتب الصحفي و المحلل السياسي، أن الدولة المصرية حالياً، تحاول حل المشاكل القديمة في جميع القطاعات، مضيفاً أن توطين الصناعة يساهم في حل أزمة الدولار.

مصر تنضم إلى البريكس لحل بعض المشاكل



وأضاف أحمد خطيب خلال لقائه مع الإعلامية هند انعساني في برنامج" صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر تنضم إلى البريكس لحل بعض المشاكل، منها: تقليل الفاتورة الإسترادية، و بالتالي يقل إستخدام الدولار.



وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن المهرجانات التي تدشنها مصر حاليا ضمن الاستراتيجية السياحية لمصر، مشيرا إلى أن موسم السياحة الأهم في مصر يكون في الشتاء.