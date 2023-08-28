أيمن يونس: أشهد لعماد البناني بالكفاءة لكن وجوده في الزمالك أمر مقلق

شن أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق هجوما ضاريا بعد تعيين الدكتور عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية فى القلعة البيضاء بقرار من وزارة الشباب والرياضة

وعلق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على كشف الدكتور عماد البناني عن انتماءه للنادي الأهلي باعتباره أمر شائك داخل القلعة البيضاء.

كما كشف أيمن يونس عن العديد من الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك وجاء أبرزها ثورة التصحيح داخل القلعة البيضاء.

صدى البلد يسلط الضوء على ابرز تصريحات أيمن يونس نجم الزمالك السابق .

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية: عماد البناني شخص أشهد له بالكفاءة ولديه خبرات إدارية وقادر على مواجهة جميع مشكلات النادي، ولكن أنا تحدثت عن نقطة صريحة لو عماد بيه كان أعلن على انتماؤه فلا يجب أن يكون هنا، وهو شخص على خلق، وهناك أمور بدأنا نسمع عنها ولا نصدق ما يحدث.

أضاف : “عماد البناني لو كان أعلن انتماءه للنادي الأهلي فوجوده هيكون مقلق للوضع العام في النادي لأن الناس في الزمالك حساسيين جدًا، والناس ليها وجهات نظر، لكن لو ما أعلنش ده يبقى ينور وأهلًا بيه هو شخصية عزيزة وأنا بحبه جدًا”.

الزمالك لا يحتاج الي متسلقي الكراسي

استطرد نجم الزمالك السابق: عملية الإصلاح قاسية وصعبة، رغم وجود دعم كبير من مسئولي الدولة وجماهير نادي الزمالك، لكن الأزمة دائمًا في بعض النفوس من متسلقي الكراسي والباحثين عن الشهرة، لكن نادي الزمالك يحتاج لأشخاص من أصحاب الخبرات للعمل من أجل مصلحة النادي.

وزاد: الزمالك يحتاج لأشخاص لديهم تحدٍ من أجل النجاح، وأي شخص سيدخل انتخابات النادي عليه أن يعلم حجم الأزمات في النادي، الفترة المقبلة تحتاج لأشخاص لديهم مواصفات معينة.

وأكمل: أتمنى أن تختار الجمعية العمومية أشخاصا قادرين على تمثيل النادي بعناية شديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال أيضا: فريق يد الزمالك قدم مستوى جيد وهو يواجه الكويت الكويتي، واللاعبين قدموا ما عليهم وهم يعانون من عدة أزمات، والزمالك لديه كوادر قادرة على العمل، ونحتاج للعمل بالإخلاص وأن يبعدوا عن اطماعهم الانتخابية في الوقت الراهن

واختتم حديثه قائلا: الزمالك يحتاج نوعية معينة في المرحلة المقبلة، ستكون أصعب عملية انتقائية للجمعية العمومية، ولدينا آمال كبيرة في إصلاح الأمور.