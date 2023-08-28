حتى 30 سبتمبر.. التموين تكشف سبب مد الأوكازيون الصيفي |فيديو

كشف احمد ابو الفضل ، مدير عام الادارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ، عن سبب مد فترة الاوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر ، قائلا إن السبب هو ان بدأ الدراسة سيكون مع نهاية شهر سبتمبر ، ولكي يتمكن أولياء الأمور من الانتهاء بشراء حاجة ابنائهم ، بالاضافة لاعطاء فرصة لشباب الجامعات للانتهاء من شراء ملابسهم .

وأضاف أحمد أبو الفضل ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الاخبار " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن الهدف الاهم من الاوكازيون هو تخفيف العبء عن المواطنين ، وخاصة محدودي الدخل ، وتنشيط حركة التجارة ، متابعا :" وزير التموين لم يتهاون ابدا في مد فترة الاوكازيون ".

وأردف " ابو الفضل "، أن الرقابة على المحال التجارية مستمرة على مدار العام ، ولكن يتم تكثيفها مع المناسبات المصرية ، ولدينا حملات صباحية ومسائية.

