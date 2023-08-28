طارق الشناوى عن عدم تكريم ريهام عبد الغفور بهرجان الدراما: خطأ غير مقصود

تحدث الناقد طارق الشناوي، عن عدم تكريم النجمة ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية رغم تقديمها أكثر من 3 أعمال في السنة الحالية، موضحا أنها فنانة موهوبة وكان يتمنى تكريمها من المهرجان.



وتابع طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، :"ريهام عبد الغفور قدمت أعمال مهمة خلال السنة دي زي أزمة منتصف العمر وغيرها وهي فنانة موهوبة وشاطرة جدا وكنت أتمنى تكريمها في الجزء الأول من افتتاح المهرجان".



وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، أنه يوافق رأي الفنان كريم فهمي في تكريم ريهام عبد الغفور، حيث كتب عدة مقالات عن أعمالها الهامة التي قدمتها في هذا العام والعام الماضي، ويجب أن يكون هناك إشارة في التميز لأنها أبدعت في الدراما التلفزيونية وأعتقد أنه خطأ غير مقصود ولم يكن هناك أي إستبعاد من المهرجان.



واختتم طارق الشناوي حديثه، بأنه يتمنى من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن تكون هناك لجنة تنتقي النجوم من خلال عدد الأعمال التي قدمها ومدى تأثيرها لأن النقابة هي الجهة الإدارية المسؤولة عن المهرجان مثل تكريم النجمة كاملة أبو ذكري فتكريمها كان في محله رغم أنها لم تقدم أي عمل فني خلال هذا العام ولكن لها إنجازات على مدار 10 سنوات وكنت أتمنى تكريم ريهام عبد الغفور لأنه من حقها.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.