بالفيديو.. الخط الثالث للمترو ينظم عرضًا لفرقة الأنفوشي احتفالًا بعيد تأسيس الإسكندرية بمحطة هليوبوليس

أعلنت شركة RATP Dev، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، تنظيم عرض فني مميز لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية داخل محطة محطة هليوبوليس، احتفالًا بعيد تأسيس مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي يشهدها الخط الثالث.

وأوضحت الشركة أن الفعالية أُقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبتوجيهات من وزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، في إطار تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل محطات المترو وتحويلها إلى منصات نابضة بالحياة.

وشهد العرض أجواء احتفالية مميزة بين الركاب، حيث قدمت الفرقة عروضًا تراثية وفلكلورية عكست الطابع السكندري الأصيل، وسط تفاعل واسع من جمهور المسافرين، بما يعزز تجربة التنقل ويضفي بعدًا ثقافيًا وترفيهيًا على استخدام وسائل النقل الجماعي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث، الهادفة إلى دمج الفن والثقافة في منظومة النقل العام، عبر تنظيم عروض متنوعة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية، بما يسهم في إبراز الهوية المصرية وتقديم تجربة حضارية متكاملة للركاب.

