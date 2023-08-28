توقفوا عن دعم المدمن.. تصريحات مثيرة من زاخاروفا ردا على ماكرون

ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، علي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الى اختفاء زمن المستقبل في عبارة ماكرون "الغرب احتل ويحتل موقعا مهيمنا"، وهو ما رأته يعكس "واقعية في تقييم البعض".



و اقتبست زاخاروفا نصا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه: “إن الوضع على الساحة الدولية يصبح أكثر تعقيدا، وهو ما يهدد بإضعاف الغرب، لا سيما أوروبا”.

وقالت :"من أجل اتباع نهج رصين في العمليات الدولية، من الضروري التوقف عن دعم مدمن المخدرات زيلينسكي".



واضافت زاخاروفا عبر قناتها علي تليجرام :"أنا سعيدة لظهور "التشاؤم المفرط" في أوروبا الغربية، ذلك أن الخروج منه لا يعني التفاؤل، وإنما يعني مجرد التشاؤم. تلك خطوة واحدة نحو الاستفاقة".



معربة أن :"الغرب "احتل ويحتل موقعا مهيمنا" هي عبارة تعكس واقعية تقييمات بعض الممثلين للغرب".