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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات نظافة وتجميل وتسوية طرق البداري وأبنوب وصدفا والقوصية

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة لافتاً إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة بكافة الطرق الممكنة مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وابنوب وصدفا والقوصية وحي شرق حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية لعدد من الشوارع والميادين وتحديداً (سور الأزهر والمشيخة بحي شرق ، قرية المعابدة بأبنوب ، شارع الجيش ومحيط المساجد والمدارس والكنائس بصدفل ، بقريتي فزارة ومير بالقوصية) حيث تم رفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع وصناديق القمامة المنتشرة ونقلها إلى الأماكن المخصص لها فضلاً عن تسوية بعض الشوارع وتمهيدها بالجليدر لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بالإضافة إلى كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق الرئيسية  حفاظاً على الشكل الجمالي للمدن والقرى بمراكز المحافظة وذلك بإشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبمشاركة نوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والبيئة والمتابعة والمخلفات الصلبة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللاوادر والحاويات وسيارات كنس آلي وغيرها من المعدات.

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