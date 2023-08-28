محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والإجتماعي والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال لقائه المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط.



وتم خلال اللقاء استعراض أعمال توصيل شبكات الاتصالات لجميع المشروعات التم تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم تشغيلها بالقرى وبحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات.

كما وجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بسرعة نهو أعمال مشروعات الاتصالات وتوصيل الخدمات للمشروعات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جهاز التعمير المنفذة للمشروعات فضلًا عن النزول الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأوضح المحافظ ، أن مركز ساحل سليم حقق أعلى نسب إنجاز في تنفيذ المشروعات وتوصيل المرافق لها ضمن 7 مراكز يجري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بها مشيدًا بنسب تنفيذ الأعمال لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ 149 مشروع في قطاع الاتصالات بنسب تنفيذ تعدت 53.5 % و 146 برج محمول بنسبة تنفيذ 72.4 % .



وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه لافتًا إلى تشغيل 5 مجمعات خدمات حتى الآن بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والاحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.