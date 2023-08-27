محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والكتب الدورية في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح المحافظ إنه سبق التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات، المكاتب الهامة) فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها وأن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفعاليات التي تقام بها بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد انتهاء الصلاة مع استخدام لمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات.



وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والغنايم وحي شرق تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى علي رئيس منركز ومدينة الغنايم وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق بحملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط حيث استهدفت الحملات العديد من الشوارع والمناطق بتلك المراكز تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق إلى جانب المرور على المحال التجارية والتنبيه بتخفيف الإضاءة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق ترشيدًا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملاً باللوائح والقوانين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.