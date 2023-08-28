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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم BP ..نواب : خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 

  • السيسي: الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة
  • رئيس طاقة النواب: قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة للتعاون مع كافة الشركات العالمية
  • برلماني: هناك ثقة كبيرة في قطاع الطاقة لتجاوز التحديات الحالية

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية.


في هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باستقبال السيسي للرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم BP، مؤكدين أن هذه الشراكة ستجعل مصر مركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها.

بداية ، ثمن النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، استقبال السيسي للرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، مؤكدا أن الشراكة ستعظم الإستفادة من الشريك الأجنبي .  

و أوضح " عياد " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة للتعاون مع كافة الشركات العالمية التى ترغب فى تنفيذ أنشطة واستثمارات فى أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز ، لاسيما فى ظل استراتيجيات الدولة لتكون مصر أحد أهم الأسواق، ومركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها.

 

وأشاد رئيس طاقة الشيوخ بما حققته مصر تحت قيادة  الرئيس السيسي على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمارات ، لاسيما في الطاقة والطاقة المتجددة.

 

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربحي عضو مجلس النواب باستقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP" ، مؤكدا أن الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، لها العديد من الإسهامات فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، ستسهم في تعزيز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأشار " الشوربجي " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن هناك ثقة كبيرة في هذا القطاع لتجاوز التحديات،  و أن نكون على مستوى التوقعات و تأمين قطاع الطاقة و لتحقيق الاستدامة المالية.

وطالب عضو البرلمان بضرورة تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج في مصر.

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