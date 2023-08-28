إيهود باراك : نتنياهو مثل هتلر ينهي حياته ويأخذ إسرائيل معه

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، مقطع فيديو للبروفيسور الإسرائيلي يتسحاق أديجيس، يتهم فيه بنيامين نتنياهو پإزهاق روحه ذاتيا وتدمير إسرائيل، قائلا "نتنياهو ينهي حياته ويأخذ إسرائيل معه كما فعل أدولف هتلر وزعماء آخرون في الماضي".

وكتب باراك إلى جانب نشر الفيديو: "مشاهدة إلزامية. هل نتنياهو غير مؤهل عقليا لإدارة دولة؟ يتسحاق أديجيس، المستشار الدولي الرائد في قضايا القيادة، رأيه صادم".

وبحسب أديجيس، هناك نمط متكرر بين بعض القادة، حيث أنهم بعد سيطرتهم على السلطة لا يسمحون لأنفسهم بالخسارة، وقال: "لا يوجد شيء اسمه خسارة، لذا فهو يكذب ويفعل كل شيء حتى لا يفقد السيطرة".

وقال البروفيسور: "لقد رأيت هذه الظاهرة عندما لا يتمكنون هؤلاء القادة من السيطرة، لا ينظرون إلى الواقع، ولا يرون الواقع".

وأضاف"إنهم مرتبطون بالسيطرة بشكل عصبي، ولكي لا يفقدوا السيطرة فهم مستعدون لتدمير البلاد وهذا ما حدث مع هتلر أيضًا".

ووفقا له، فإن "هتلر في ذلك الوقت أعطى الأمر، عندما تقدمت قوات الحلفاء نحو برلين، بحرق ألمانيا كلها، لأن ألمانيا لا تستحق الوجود إذا لم تنتصر في هذه الحرب".

وتابع "لقد كان مستعداً لتدمير البلاد بأكملها لأنه لم يعد قادرا على السيطرة عليها، وهذا ما حدث أيضا لميلوسيفيتش، وهذا ما حدث أيضاً لترامب عندما خسر الانتخابات، و وهذا ما يحدث الآن لبيبي".

وبحسب أديجيس، “فأن نتنياهو إذا لم يتمكن من السيطرة، فسوف يدمر كل شيء”، وختم "المتدينون والمستوطنون يستخدمونه وسيدمرون معهم كل شيء".