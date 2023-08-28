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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات بين لافروف ونظيره التركي في موسكو قريبًا

لافروف
لافروف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، ستجري في العاصمة الروسية موسكو قريبًا.

وحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، لم تحدد زاخاروفا القضايا المخطط مناقشتها.

ومن المرتقب أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة إلى موسكو أول سبتمبر المقبل، لمناقشة "صفقة الحبوب" ووضع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومشروع مركز الغاز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن وزير الخارجية التركي "سيزور روسيا" في المستقبل القريب.

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