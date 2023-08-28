أخبار الفن| سلوى خطاب: مفتقدون أحمد زكي وسعاد حسني وتمنيت تكريمهما بمهرجان الدراما.. وفيلم ملح البحر يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

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تشارك المخرجة اللبنانية الشابة ليلى بسمة بفيلمها القصير "ملح البحر" بمسابقة "أفاق" Orizzonti ضمن فعاليات الدورة 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويعد هذا الفيلم هو الفيلم الأول المستقل للمخرجة بعد أن وصل فيلم تخرجها "مشروع آدم بسمة" التصفيات النصف النهائية لجوائز الطلاب للأوسكار.



وتدور احداث "ملح البحر" في صيفٍ حار على شاطىء مدينة صور الجنوبية في لبنان، حيث تواجه نايلة فتاة في 17 عاماً نفس المعضلة التي يواجهها الشباب اللبناني اليوم حول الرحيل والهجرة أو البقاء في الوطن، وتتأثر في أفكار رجلين عند إتخاذ القرار لتفاجئهما بالنتيجة.

قالت الفنانة سلوى خطاب لعدسة صدى البلد:"مبسوطة بمهرجان القاهرة للدراما فرصة كويسة إنى أشوف زمايلي واقابل كل الأجيال، وهيكون فى منافسة ممتعة على الجوائز".

وأضافت الفنانة سلوى خطاب فى تصريحاتها لعدسة صدى البلد على هامش حضورها حفل مهرجان القاهرة للدراما:" كنت أتمنى تكريم نجوم كتير رحلوا عن عالمنا ومفتقدنهم مثل أحمد زكى وسعاد حسنى ولكن دائما حاضرين بـ أعمالهم".

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين ، أن نجلها عمر أراد الاعتماد على نفسه في أولى تجاربه الفنية كمؤلف ، ولم يكن مطروح أن يشاركه والده محمد رياض في اولى تجاربه الفنية .

وتابعت رانيا محمود ياسين ، في تصريحات مصورة لصدى البلد : عمر كان انتهي من تصوير عدد كبير من المشاهد في الفيلم ووالده حين وجد انه يعمل بجد عرض عليه ان يقوم بدور الطبيب داخل احداث العمل .