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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن الادعاء العام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تستمر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالفساد يوم الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، فإنه من المقرر أن تدلي مجموعة من حوالي 30 شاهدا بشهاداتهم، معظمها يتعلق بالقضية 4000.

وفي القضية 4000، نتنياهو متهم بالتعهد بإجراء تغييرات في اللوائح لصالح مالك “بيزك” شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إخبارية إيجابية عن موقع “واللا” العبري.

وفي وقت سابق، شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، مقطع فيديو للبروفيسور الإسرائيلي يتسحاق أديجيس، يتهم فيه بنيامين نتنياهو پإزهاق روحه ذاتيا وتدمير إسرائيل، قائلا "نتنياهو ينهي حياته ويأخذ إسرائيل معه كما فعل أدولف هتلر وزعماء آخرون في الماضي".

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وكتب باراك إلى جانب نشر الفيديو: "مشاهدة إلزامية. هل نتنياهو غير مؤهل عقليا لإدارة دولة؟ يتسحاق أديجيس، المستشار الدولي الرائد في قضايا القيادة، رأيه صادم".

وبحسب أديجيس، هناك نمط متكرر بين بعض القادة، حيث إنهم بعد سيطرتهم على السلطة لا يسمحون لأنفسهم بالخسارة، وقال: "لا يوجد شيء اسمه خسارة، لذا فهو يكذب ويفعل كل شيء حتى لا يفقد السيطرة".

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاء العام الإسرائيلي إسرائيل

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