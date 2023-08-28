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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

صدى البلد

 إذا كنتي من محبي القهوة يمكن ان تتعلمي طريقة عمل قهوة بالزبدة او كما يسمي bullet coffe

المقادير
2 طعام ملعقة زيت جوز الهند
1 ملعقة شاي زبده
2 ملاعق كريمة الخفق كاملة الدسم
30 ملم قهوة سبريسو بالامكان استخدام القهوة الفلتر والاستغناء عن كوب الماء
رشة قرفة
حسب الرغبة ستيفيا للتحلية
1 كوب ماء مغلي
الخطوات
توضع جميع المقادير في كوب ما عدا السبريسو والقرفة. قم بالتحريك حتى يمتزج الخليط جيدا
قم بإضافة السبريسو الى الخليط. احرص ان تكون القهوه ساخنه
قم برش القرفة فوق الكوب
ملاحظات
تقدر تستغني عن السبريسو وتضيف زيادة شوكولاته وتكمل الكوب بماء ساخن

قهوة ساخنة قهوة شوكولاتة محبي القهوة

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طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

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