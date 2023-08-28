عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هل ساعدهم الجن؟..كيف بنى المصري القديم الأهرامات ؟

صدى البلد

دائما ما أبهرت الحضارة المصرية القديمة العالم اجمع، وخاصة الأهرامات وكانت تشير إحدى الأساطير إلى أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن الجن هم مخلوقات خارقة للطبيعة يمكن أن تساعدهم في إنجاز المهام الصعبة، وتقول الأسطورة أن الجن ساعدوا المصريين في بناء الأهرامات من خلال نقل الحجارة الثقيلة إلى موقع البناء.

روايات الجن في بناء الأهرامات 

هناك أيضًا بعض الروايات الشعبية التي تشير إلى أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون السحر الأسود لمساعدة الجن في نقل الحجارة. وتدعي هذه الروايات أن المصريين كانوا يضحون بالبشر للجن في مقابل مساعدتهم.

ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم أيًا من هذه الأساطير، ويعتبر معظم العلماء أن المصريين القدماء استخدموا تقنيات علمية وهندسية لإنجاز بناء الأهرامات.

txt

ليس بسبب كاميلا باركر.. سر طلاق الأميرة ديانا والأمير تشارلز

txt

مناقشة "بنات بالتيمور" لـ محمد عبد الحافظ ناصف باتحاد كتاب الغربية.. الأحد

في عام 2016، توصلت دراسة علمية أجراها فريق من علماء الآثار المصريين إلى أن المصريين القدماء استخدموا الزلاجات الخشبية والأسطح المائلة لنقل حجارة الأهرامات. ووجدت الدراسة أن هذه التقنيات كانت كافية لإنجاز بناء الأهرامات دون الحاجة إلى مساعدة الجن أو السحر الأسود.

استخدم المصريون القدماء العديد من التقنيات لبناء الأهرامات، بما في ذلك:

  • الزلاجات: كانت الزلاجات هي الطريقة الأكثر شيوعًا لنقل الأحجار الثقيلة. كانت مصنوعة من الخشب وكانت مجهزة بألواح خشبية أو جذوع الأشجار لتوفير الجر.
  • الرافعات: استخدم المصريون القدماء أيضًا الرافعات لرفع الأحجار الثقيلة. كانت هذه الرافعات مصنوعة من الخشب وكانت تعمل بالبشر أو الحيوانات.
  • الأسطح المائلة: استخدم المصريون القدماء الأسطح المائلة لمساعدة في رفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الأسطح مصنوعة من الخشب أو الطين وكانت تميل بدرجة كافية لجعل رفع الأحجار أمرًا سهلاً.
  • العمالة: استخدم المصريون القدماء عددًا كبيرًا من العمال لبناء الأهرامات. يقدر أن بناء هرم خوفو وحده قد استغرق حوالي 100,000 عامل.

فيما يلي بعض النظريات المحددة حول كيفية نقل المصريين القدماء حجارة الأهرامات:

  • نظرية الزلاجات: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الزلاجات الخشبية لنقل الأحجار الثقيلة إلى موقع البناء. كانت الزلاجات مجهزة بألواح خشبية أو جذوع الأشجار لتوفير الجر، وكانت تستخدم العمال لدفعها أو جرها.
  • نظرية الرافعات: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الرافعات لرفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الرافعات مصنوعة من الخشب وكانت تعمل بالبشر أو الحيوانات.
  • نظرية الأسطح المائلة: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الأسطح المائلة لمساعدة في رفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الأسطح مصنوعة من الخشب أو الطين وكانت تميل بدرجة كافية لجعل رفع الأحجار أمرًا سهلاً.
  • نظرية التكنولوجيا المتقدمة: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا تكنولوجيا متقدمة، مثل رافعات الرافعة أو بكرات الجر، لبناء الأهرامات. ومع ذلك، لا يوجد دليل مادي يدعم هذه النظرية.

ما زالت طريقة نقل المصريين القدماء حجارة الأهرامات محل نقاش بين العلماء، 

الأهرامات الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة أثار الأهرامات المصريون القدماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف التفاصيل

ولاية فلوريدا تعلق حركة الطيران بسبب إعصار إداليا.. وبايدن يعلن الطوارئ

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

غضب في الهند| مُعلِمة تأمر طلابها بصفع وضرب زميلهم “المسلم” وسط الفصل.. لهذا السبب

وفد الاتحاد الأوراسي يزور معمل متبقيات المبيدات للاطلاع على إجراءات سلامة الأغذية

أمين عام تحالف الأحزاب لـ صدى البلد: دعمنا للرئيس السيسي مستمد من الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

توافد الجمهور على حفل سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

فرنسا.. 150 عاما من التنقيب وراء كشف أثري يعود للعصر الحجري

أعراض تشبه الأنفلونزا .. تحذير هام |الآيس كريم يصيبك بمرض خطير

فيديو

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ