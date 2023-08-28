هل ساعدهم الجن؟..كيف بنى المصري القديم الأهرامات ؟

دائما ما أبهرت الحضارة المصرية القديمة العالم اجمع، وخاصة الأهرامات وكانت تشير إحدى الأساطير إلى أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن الجن هم مخلوقات خارقة للطبيعة يمكن أن تساعدهم في إنجاز المهام الصعبة، وتقول الأسطورة أن الجن ساعدوا المصريين في بناء الأهرامات من خلال نقل الحجارة الثقيلة إلى موقع البناء.

روايات الجن في بناء الأهرامات

هناك أيضًا بعض الروايات الشعبية التي تشير إلى أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون السحر الأسود لمساعدة الجن في نقل الحجارة. وتدعي هذه الروايات أن المصريين كانوا يضحون بالبشر للجن في مقابل مساعدتهم.

ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم أيًا من هذه الأساطير، ويعتبر معظم العلماء أن المصريين القدماء استخدموا تقنيات علمية وهندسية لإنجاز بناء الأهرامات.

في عام 2016، توصلت دراسة علمية أجراها فريق من علماء الآثار المصريين إلى أن المصريين القدماء استخدموا الزلاجات الخشبية والأسطح المائلة لنقل حجارة الأهرامات. ووجدت الدراسة أن هذه التقنيات كانت كافية لإنجاز بناء الأهرامات دون الحاجة إلى مساعدة الجن أو السحر الأسود.

استخدم المصريون القدماء العديد من التقنيات لبناء الأهرامات، بما في ذلك:

الزلاجات: كانت الزلاجات هي الطريقة الأكثر شيوعًا لنقل الأحجار الثقيلة. كانت مصنوعة من الخشب وكانت مجهزة بألواح خشبية أو جذوع الأشجار لتوفير الجر.

كانت الزلاجات هي الطريقة الأكثر شيوعًا لنقل الأحجار الثقيلة. كانت مصنوعة من الخشب وكانت مجهزة بألواح خشبية أو جذوع الأشجار لتوفير الجر. الرافعات: استخدم المصريون القدماء أيضًا الرافعات لرفع الأحجار الثقيلة. كانت هذه الرافعات مصنوعة من الخشب وكانت تعمل بالبشر أو الحيوانات.

استخدم المصريون القدماء أيضًا الرافعات لرفع الأحجار الثقيلة. كانت هذه الرافعات مصنوعة من الخشب وكانت تعمل بالبشر أو الحيوانات. الأسطح المائلة: استخدم المصريون القدماء الأسطح المائلة لمساعدة في رفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الأسطح مصنوعة من الخشب أو الطين وكانت تميل بدرجة كافية لجعل رفع الأحجار أمرًا سهلاً.

استخدم المصريون القدماء الأسطح المائلة لمساعدة في رفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الأسطح مصنوعة من الخشب أو الطين وكانت تميل بدرجة كافية لجعل رفع الأحجار أمرًا سهلاً. العمالة: استخدم المصريون القدماء عددًا كبيرًا من العمال لبناء الأهرامات. يقدر أن بناء هرم خوفو وحده قد استغرق حوالي 100,000 عامل.

فيما يلي بعض النظريات المحددة حول كيفية نقل المصريين القدماء حجارة الأهرامات:

نظرية الزلاجات: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الزلاجات الخشبية لنقل الأحجار الثقيلة إلى موقع البناء. كانت الزلاجات مجهزة بألواح خشبية أو جذوع الأشجار لتوفير الجر، وكانت تستخدم العمال لدفعها أو جرها.

تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الزلاجات الخشبية لنقل الأحجار الثقيلة إلى موقع البناء. كانت الزلاجات مجهزة بألواح خشبية أو جذوع الأشجار لتوفير الجر، وكانت تستخدم العمال لدفعها أو جرها. نظرية الرافعات: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الرافعات لرفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الرافعات مصنوعة من الخشب وكانت تعمل بالبشر أو الحيوانات.

تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الرافعات لرفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الرافعات مصنوعة من الخشب وكانت تعمل بالبشر أو الحيوانات. نظرية الأسطح المائلة: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الأسطح المائلة لمساعدة في رفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الأسطح مصنوعة من الخشب أو الطين وكانت تميل بدرجة كافية لجعل رفع الأحجار أمرًا سهلاً.

تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الأسطح المائلة لمساعدة في رفع الأحجار الثقيلة إلى الأعلى. كانت هذه الأسطح مصنوعة من الخشب أو الطين وكانت تميل بدرجة كافية لجعل رفع الأحجار أمرًا سهلاً. نظرية التكنولوجيا المتقدمة: تشير هذه النظرية إلى أن المصريين القدماء استخدموا تكنولوجيا متقدمة، مثل رافعات الرافعة أو بكرات الجر، لبناء الأهرامات. ومع ذلك، لا يوجد دليل مادي يدعم هذه النظرية.

ما زالت طريقة نقل المصريين القدماء حجارة الأهرامات محل نقاش بين العلماء،