ليس بسبب كاميلا باركر.. سر طلاق الأميرة ديانا والأمير تشارلز

يصادف اليوم ذكرى انفصال الأميرة ديانا والأمير تشارلز، وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن سبب الانفصال في تقرير نشرته مؤخرًا، وأكدت أنه لم يكن بسبب علاقة الأمير تشارلز بكاميلا باركر بولز كما اشتهر بالتكهنات لفترة طويلة.

بسبب انجاب فتاة

ووفقًا للتقرير، فإن السبب الرئيسي وراء الطلاق كان رغبة الأمير تشارلز في إنجاب فتاة، وأشار التقرير إلى أنهما كانا مقربين جدًا في الفترة الأخيرة من حمل الأميرة ديانا بالأمير هاري.

وفي مقابلة أجريت مع الأميرة ديانا في عام 1991، أكدت أن العلاقة تدهورت بسرعة بعد ولادة الأمير هاري، ونقلت الصحيفة عن مدونة السيرة الذاتية للأميرة، أندرو مورتن، أن الأمير تشارلز قال في لحظة ولادة هاري: "يا إلهي، إنه صبي!".

وأضافت الصحيفة أن الأميرة ديانا كانت تعلم جنس المولود قبل ذلك، ولكنها احتفظت بهذا السر، لأن الأمير تشارلز كان يتمنى الحصول على فتاة، وكان يشعر بالإحباط إزاء ولادة صبي.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الأمير تشارلز أعرب عن رغبته في الحصول على فتاة أثناء الاحتفال بولادة الأمير هاري، وكذلك في العام 2014 عندما تمنى أن يكون طفل وليام الثاني فتاة.

يذكر أن الأميرة ديانا والأمير تشارلز انفصلا في عام 1996، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام.