طرح البوستر الرسمي لفيلم كارت شحن .. صورة

كشفت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن عن الملصق الدعائي النهائي للفيلم تمهيدا للاعلان عن موعد عرضه تجاريا في مصر ودول الخليج.

الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على ومن بطولة النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة علياء يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد.

الفيلم من إنتاج محمود صابر عير شركة ام اس برودكشن في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي" وتتناول أحداث الفيلم شخصية "شريف" (محمد ثروت) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الاليكترونية وكروت الشحن لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

"كارت شحن" من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.