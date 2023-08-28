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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تطمئن التحالف الثلاثي لتطوير طائرات مقاتلة بشأن إنضمام السعودية للبرنامج

صدى البلد

سيلتزم مشروع تاريخي تشارك فيه المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035 بجدوله الزمني الحالي على الرغم من طلب المملكة العربية السعودية الانضمام إلى المبادرة، وفقًا لأحد الشركاء الصناعيين للمشروع.

 

قال هيرمان كلايسن، المدير الإداري لشركة Future Combat Air Systems في مجموعة  الدفاع البريطانيةبي أيه إي سيستمز، إن عام 2035 كان "متطلبًا أساسيًا" للبرنامج لجميع الدول الثلاث. وقال لصحيفة فايننشال تايمز: "إنهم ملتزمون تماماً بهذا المطلب". 

 

وردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر من احتمال تأجيل موعد 2035 في ضوء طلب السعودية، قال كلايسن: "لا على الإطلاق".

 

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر أن المملكة الخليجية سعت لتصبح شريكًا كاملاً في برنامج القتال الجوي العالمي. وبموجب المشروع، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان بشكل مشترك على بناء طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035 لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة من الصين وروسيا.

 

لكن طلب الرياض خلق توترات في التحالف، حيث عارضت اليابان عضويتها بينما كانت المملكة المتحدة وإيطاليا منفتحتين على الفكرة.تشعر طوكيو بالقلق من أن وجود عضو رابع في التحالف قد يؤدي إلى تأخير الموعد النهائي الضيق بالفعل. وتهدف الدول إلى تطوير الطائرة في ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقه بناء يوروفايتر تايفون، وذلك باستخدام أساليب التصنيع المتقدمة والأدوات الرقمية.

 

قال كلايسن إن المحادثات بشأن عرض الرياض تجرى على المستوى الحكومي، وإن شركة بي أيه إي سيستمز تركز على تسليم البرنامج في الوقت المحدد، على الرغم من أنها تدعم حكومة المملكة المتحدة في محادثاتها. 

 

كانت المملكة العربية السعودية من المشترين الرئيسيين للطائرات المقاتلة من المملكة المتحدة منذ منتصف الثمانينيات، بما في ذلك طائرات يوروفايتر تايفون التي صنعها كونسورتيوم يضم شركة بي أيه إي سيستمز، وكانت تتطلع إلى بناء صناعة دفاع محلية. وكان مسؤولو دفاع بريطانيون قد أخبروا صحيفة "فاينانشيال تايمز" سابقًا أن المملكة يُنظر إليها على أنها "شريك رئيسي. ويمكن للسعودية أيضًا جلب الأموال والخبرة الهندسية للمشروع.

 

قالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الباب مفتوح لمشاركة دولة أخرى، لكن بشرط ألا يكون هناك أي تأخير في الجدول الزمني للتطوير. وقالت أيضًا إن اليابان ستبذل جهودًا لتعزيز العلاقات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مورد للنفط في البلاد. ورفضت الوزارة التعليق على ما إذا كانت طوكيو ستؤيد أو تعارض التدخل السعودي.

 

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها "ملتزمة بتسليم هذه الطائرة المقاتلة الرائدة عالميًا إلى جانب شركائنا بحلول عام 2035". ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق.

 

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن المملكة المتحدة وإيطاليا شددتا على الإمكانات التصديرية وإنهما تناقشان مراجعة سياسة البلاد بشأن تصدير الأسلحة.

 

بريطانيا اليابان إيطاليا السعودية

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