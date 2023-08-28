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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء بين الأذان والإقامة للمريض.. 5 فرص يومية لتخفيف أوجاعه فلا تبخل عليه

دعاء بين الأذان والإقامة
دعاء بين الأذان والإقامة للمريض

لعل دعاء بين الأذان والإقامة للمريض وما نحوه من أدعية الشفاء العاجل ، يعد من أكثر الأدعية استجابة لترديده في هذا الوقت المبارك بين الأذان والإقامة ، كما أنه أفضل عمل صالح يثاب عليه العبد، حيث إن دعاء للمريض بالشفاء هو طوق نجاة لأولئك الذين أعياهم التعب وأهلكهم المرض، ولا حول لهم ولا قوة، فليس هناك أفضل من دعاء بين الأذان والإقامة للمريض ، لأن الشفاء بيده عز وجل، كما أنه أحد الوصايا النبوية الشريفة، فقد حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحري أوقات افجابة ومن بينها دعاء بين الأذان والإقامة للمريض  ، بل وأرشدنا إلى أفضل الأدعية .

دعاء بين الأذان والإقامة للمريض

  يعد دعاء بين الأذان والإقامة للمريض من السُنن المستحبة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم -، والتي لها فضل عظيم، فقد حثنا –صلى الله عليه وسلم- على الدعاء للمريض بخمسة عشر كلمة، هي: « أَذْهِبِ البَأسَ، رَبّ النّاسِ، اشْفِه أنْتَ الشّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا‏»، حيث إنه –صلى الله عليه وسل- كان حريصًا على زيارة المريض والدعاء له بالشفاء ، حتى لو لم يكن على الملة، فزار جاره اليهودي.

وقد ورد دعاء بين الأذان والإقامة للمريض بهذه الصيغة، ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا إذَا عَادَ مَرِيضًا قالَ‏:‏ «أَذْهِبِ البَأسَ، رَبّ النّاسِ، اشْفِه أنْتَ الشّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا‏»‏‏، ومن هنا يُسن عند زياة المريض أن ندعو له بالشفاء.

دعاء للمريض 

يحتاج من لديه العلة  دعاء للمريض  ليرقي به نفسه، فليس شرطًا أن يردد  دعاء للمريض  شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه ، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، ومن أدعية الشفاء للمريض، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:

1-  ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3-  إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4-  يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. 

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. 

7- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8-  ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. 

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

دعاء للمريض قصير

دعاء للمريض قصير من السنة النبوية الشريفة، يعني دعاء للمريض بالشفاء العاجل بتلك الأدعية المأثورة، الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي تقال لاستشفاء المريض ومن دعاء للمريض قصير : 

  • قال رسول الله: «بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ».
  • «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».
  • «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ».
  • «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ».
  • «اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

 

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