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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتقدم فى كلية الشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي

قيد عائلي
قيد عائلي

يقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج قيد عائلي بطريقة إلكترونية للتقديم بكلية الشرطة، والتي أتاحتها وزارة الداخلية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال السجلات المدنية.

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصة الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، عن كيفية استخراج قيد عائلي، لتقديمه في الكليات التي تحتاج القيد العائلي في أوراق التقديم، ككليات الشرطة والحربية وغيرها.

استخراج قيد عائلي للتقديم للشرطة بالانترنت

شروط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ان يكون تم استخراجة بشكل مميكن اول مره،  و يتم استخراج القيد العائلي المميكن ثانى مرة بالانترنت.

1. يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

3. يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت) 

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

استخراج قيد عائلي 2023


 من  أقرب سجل مدني تابع لمكان سكن المواطنين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة 

 

  1.  وثيقة الزواج الخاصة بزوجته وزوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم
  2.  توافر شهادة ميلاد للأبناء 
  3.   صور شهادة الوفاة للمتوفين من هذه الأسرة
  4. صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة
  5.  شراء نموذج 40
  6. صورة من بطاقة الرقم القومي 

سعر استخراج القيد العائلي اولاين

  1. سعر استخراج القيد العائلي هو 64 جنيها، في حالة طلبه  إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل
  2.  بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ بالكامل 78.4 جنيه
  3.  عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط

كيفية التسجيل علي موقع وزارة الداخلية لاستخراج قيد عائلي للتقديم للشرطة


 من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، والتسجيل كالتالي:-

  1. إنشاء حساب على موقع الداخلية
  2. طلب بعض البيانات الأساسية
  3. كتابه الاسم الرباعي
  4. كتابه رقم بطاقة الرقم القومي
  5. رقم الهاتف 
  6. وسيتم من خلاله إرسال كود
  7. يدخل في الموقع للتأكد من الرقم
  8. وأخيرا تتم عملية التسجيل

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة

شروط استخراج القيد العائلي

 

  1. شهادة وفاة مميكنة للأفراد المتوفين
  2.  أن يتواجد الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية
  3. لا بد من توافر وثيقة زواج ممكينة
  4. شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة من أهم شروط استخراج القيد العائلي
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