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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري مراكز شباب القُرى

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى على مستوى المحافظة في نسخته الـ ٣٠، بين كُلاً من مركز شباب نامول مركز طوخ ومركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية وذلك بملاعب نادي سيتي كلوب بمدينة بنها.

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أوضح "محافظ القليوبية" أن فعالية دوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القُرى، تأتي ضمن إستراتيجية الإتحاد العام لكرة القدم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، لتفعيل الأنشطة الشبابية لشباب مراكز الشباب داخل القُرى، للإرتقاء بالمنظومة الرياضية على مستوى أنحاء الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشجيع النشء على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية وتوفير الدعم لهم،  مؤكداً على دعم وتشجيع المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية، وحث الشباب على ممارسة الرياضة وبناء العقول السليمة، لافتاً إلى أهمية المسابقات والدورات الرياضية لإكتشاف المواهب الجديدة، مشيراً إلى إهتمام مؤسسات الدولة بقطاعي الشباب والرياضة من خلال خطة تطوير المُنشآت الشبابية والرياضية، ودعم مراكز الشباب والأندية الرياضية.
فيما أضاف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراحل تنفيذ الدوري تمت على ثلاثة مراحل وتضمنت المرحلة الأولى الأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بمجالس المُدن والتي شارك فيها (١٦٥فريق) بعدد إجمالي (٤٢٦٠لاعب) على مستوى المحافظة، وتضمنت المرحلة الثانية الأدوار النهائية على مستوى المحافظة والتي شارك فيها الأول والثاني من كل إدارة فرعية بواقع (١٦فريق)، وتضمنت المرحلة الثالثة المُباراة النهائية بين فريقي مركز شباب المُنيره بالقناطر الخيرية ومركز شباب نامول بطوخ ، لافتاً إلى أن الدوري يبدأ  بالمرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية والتي تُقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية لتحديد الفائز الدوري .
هذا وقد إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين أعقبها الضربات الترجيحية والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، وحصوله على المركز الأول بالمسابقة وحصول فريق مركز شباب نامول بطوخ على المركز الثاني .
وعقب نهاية المُباراة سلمَّ "محافظ القليوبية" ميداليات لطاقم حُكام المُباراة،  ثم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لفريق مركز شباب المنيرة بمدينة القناطر الخيرية ، بالإضافة إلى تسليمه ميداليات فضية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لمركز شباب نامول بطوخ الحاصل على المركز الثاني، كما تم تسليم مبلغ مالي والميداليات البرونزية وشهادات تقدير لفريق مركز شباب كفر الدير والذي حقق المركز الثالث ، بينما تم تسليم مبلغ مالي وشهادات تقدير لمركز شباب قلما والذي حصل على المركز الرابع، كما تم تكريم طاقم حُكام المباراة . 

القليوبية محافظ القليوبية القناطر الخيرية طوخ نامول رئيس الجمهورية

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