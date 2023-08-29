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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة جامع خردة لقى مصرعه صعقا في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان جامع خردة لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

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مصرع جامع خردة صعقا في الجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بتعرض شخص لـ صعق كهربائي من كابل كهرباء ضغط عالي ووفاته، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات. 

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفي جامع خردة 40 سنة، وأثناء قيامه بجمع الوردة فتح باب المحول الكهربائي مما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث البدرشين صعق

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