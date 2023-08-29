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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد الانضمام إلى بريكس| أهم شركات السيارات المتوقع انخفاض أسعارها في مصر.. تعرف عليها

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في خطوة مهمة من شأنها أن تؤثر إيجابيًا على قطاع السيارات في مصر، من المتوقع أن يحمل انضمام مصر لتحالف بريكس تغييرًا في أسعار السيارات، وخاصة تلك التي تأتي من الدول الأعضاء في التحالف.

 

 

السيارات الصينية والروسية في مصر تحت مظلة بريكس

ويعد سوق السيارات في مصر متنوعًا بالعلامات التجارية الصينية وشركة لادا الروسية، وتلك الشركات تنتمي إلى دول تحالف بريكس. 

وهذا ما يجعل البعض يتوقع تراجعًا في أسعار تلك السيارات، بما أن التحالف يهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتيسير التحويلات النقدية الدولية.

 

ومن جانبه يرى عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء العلامات التجارية بى واى دي الصينية، لادا الروسية، وميكروباص كينج لونج - في تصريحات صحفية - أن انضمام مصر إلى بريكس خطوة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنه يقلل من هيمنة الدولار على العملية الاستيرادية بالنسبة للدول الأعضاء.

 

وأضاف سليمان ، أنه في حال تطبيق الاتفاقية والتعامل بالعملة المحلية في استيراد السيارات الكاملة ومكونات السيارات من دول الأعضاء مثل الصين وروسيا ستنخفض أسعار السيارات بشرط توافر كميات كبيرة منها.

 

الدولار وهيمنته وتأثيره على الاستيراد

وتعتمد مصر بشكل كبير على الدولار الأمريكي في عمليات الاستيراد، وهذا يؤثر سلبًا على القطاع ويزيد من تكاليف الاستيراد. وبموجب انضمام مصر لبريكس، قد يتم تقليل هيمنة الدولار وزيادة استخدام العملات المحلية في عمليات الاستيراد، وهو ما يمكن أن يقلل من التكاليف وينعكس إيجابيًا على أسعار السيارات.

 

تأثير الاتفاقيات على الأسعار

وعلى الصعيدين الصيني والروسي، يعتقد عدد من الخبراء أن انضمام مصر لبريكس سيؤدي إلى تحسين العلاقات التجارية والمالية مع تلك الدول. 

وبالتالي، من الممكن أن تتم معاملات الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية بشكل أكبر، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على أسعار السيارات الصينية والروسية في السوق المصري.

 

 

وتقتصر السيارات الروسية في مصر على شركة لادا، لكن من بين شركات السيارات الصينية في السوق المصري ما يلي:

شيري

هافال

شانجان

إم جي

جيلي

جيتور

بي واي دي

بايك

بيستيون

دونج فينج

 

توقعات متفائلة

ويرى عدد من الخبراء أن انضمام مصر لتحالف بريكس يعد خطوة جيدة تجاه تنويع مصادر العملة وتحسين التجارة البينية. 

ومن المتوقع أن يتيح ذلك للمستهلكين في مصر الاستفادة من أسعار السيارات الأكثر تنافسية والميسورة التي تأتي من تلك الدول الأعضاء.

 

بريكس: التحالف الاقتصادي القوي

وتأسس تحالف بريكس بوصفه تكتلًا اقتصاديًا عالميًا يضم البرازيل وروسيا والهند والصين. يهدف التحالف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتسهيل العمليات المالية والتجارية بالعملات المحلية.

 

التأثير الاقتصادي لبريكس

ويعكس تحالف بريكس الثقل الاقتصادي الكبير لدوله الأعضاء، وذلك من خلال التنوع في هياكلها الاقتصادية والصناعية والزراعية. وبالتالي، يعد انضمام مصر لهذا التحالف خطوة استراتيجية يمكن أن تحمل تحسينًا في مؤشرات الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة البينية.

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