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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المنقوش.. بيان شديد اللهجة من النواب الليبي لحكومة الدبيبة

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

قال مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد شرعية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة والثقة مسحوبة منها سابقا.

وأضاف النواب الليبي في بيان له تعليقا على لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبا.

كما طالب مجلس النواب الليبي في بيانه، النائب العام في ليبيا بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بسبب التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مجلس النواب الليبي كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، في بيان له، انه التقى سرا بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي.

وقال كوهين في البيان، إن الاجتماع عقد في روما ونظمه وزير الخارجية الإيطالي الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجانبين.

ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها اللقاء بأنه لقاء صدفة وغير رسمي خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لم يتضمن أي نقاش أو اتفاق أو تشاور، كما أكدت المنقوش مجددا بطريقة واضحة لا لبس فيها موقف ليبيا من القضية الفلسطينية.

وفور الإعلان عن الاجتماع، سارعت عدة أحزاب سياسية في ليبيا إلى إصدار بيانات تدين اللقاء وتطالب بإقالة المنقوش، كما اندلعت احتجاجات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا وإسرائيل في جميع أنحاء طرابلس، حيث اقتحم بعض المتظاهرين وزارة الخارجية الليبية.

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